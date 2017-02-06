Украина возглавила список стран с самым недоступным бензином

Рейтинг составлен с учётом цены на бензин и доходов граждан

Киев, , 15:21 — REGNUM Бензин, продаваемый на Украине, самый дорогой в Европе. Учитывая ежемесячные доходы граждан, они могут приобрести 185 литров бензина. Самый доступный бензин в Люксембурге — 2,7 тысяч литров на одного жителя.

Согласно данным, опубликованным РИА Рейтинг, на втором месте доступности — Норвегия (2,4 тысячи литра), на третьем — Великобритания (2,3 тысячи литров).

Уточняется, что в России показатель составляет 813,6 литра бензина — 18-е место. Тяжёлая ситуация с доступностью бензина в странах Восточной Европы и Прибалтики.

Украина «замыкает рейтинг по доступности топлива с существенным отрывом». «Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 185 литров бензина, то есть фактически трижды за месяц заполнить бак среднестатистического автомобиля», — отмечается в исследовании.

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