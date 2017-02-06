В РФ организациям реабилитационной индустрии выделены средства на НИОКР

Максимальный размер субсидии, на проведение НИОКР в рамках одного проекта, – 200 млн рублей, а срок её реализации – не более трёх лет

Москва, , 15:18 — REGNUM Постановлением правительства РФ утверждены Правила предоставления субсидий российским организациям реабилитационной индустрии на проведение НИОКР и производство средств реабилитации, сообщается на сайте правительства РФ.

Субсидии будут предоставляться для создания, расширения и модернизации производства изделий, товаров и продуктов реабилитационной индустрии, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Действующий в настоящее время механизм компенсации части затрат на проведение НИОКР для производителей реабилитационной индустрии не учитывает специфику рынка реабилитационной индустрии.

В связи с этим постановлением №76 утверждены Правила, устанавливающие порядок, цели, условия конкурсного отбора организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты, и предоставления таким организациям субсидий на возмещение до 50% расходов на проведение НИОКР по созданию современных и высокотехнологичных производств для изготовления изделий и устройств реабилитационной индустрии.

В Правила также включены методика определения рейтинга заявок участников, расчёты размера субсидии и штрафных санкций к организациям, получившим субсидию, паспорт комплексного инвестиционного проекта.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой организации на компенсацию части затрат на проведение НИОКР в рамках одного проекта, — 200 млн рублей, а срок её реализации — не более трёх лет.

Принятые решения направлены на обеспечение государственной поддержки развития отечественной реабилитационной индустрии. Это позволит повысить объём производства товаров реабилитационной индустрии, создать новые рабочие места.