Правительство РФ утвердило 12 моделей упрощения процедур ведения бизнеса

Целевые модели будут использованы субъектами РФ для формирования региональных «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата

Москва, , 15:11 — REGNUM Распоряжением правительства РФ в целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах, сообщается на сайте правительства РФ.

12 целевых моделей это:

— получение разрешения на строительство и территориальное планирование;

— регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;

— постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества;

— осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Федерации;

— поддержка малого и среднего предпринимательства;

— технологическое присоединение к электрическим сетям;

— подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения;

— подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

— наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;

— эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Федерации;

— эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;

— качество инвестиционного портала субъекта Федерации.

Целевые модели разработаны на основе лучших региональных практик и содержат обязательные целевые показатели (сроки, стоимость, количество процедур и т.д.).

Целевые модели будут использованы субъектами РФ для формирования региональных «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата по каждому из направлений, реализацию большинства из которых региональные проектные офисы должны будут обеспечить до конца 2017 года.

Минстрой, Минэнерго и Минэкономразвития России определены федеральными органами исполнительной власти, ответственными за мониторинг внедрения целевых моделей в субъектах Федерации. Утверждены также руководители рабочих групп по такому мониторингу.

Принятые решения позволят обеспечить необходимые условия для разработки и реализации субъектами Федерации региональных «дорожных карт» на основе лучших практик по ключевым направлениям бизнес-среды.