Севастополь ищет способ снизить стоимость своего участка трассы «Таврида»

Севастополь, , 15:10 — REGNUM Правительство Севастополя по поручению вице-премьера России Дмитрия Козака ищет возможность уменьшить стоимость строительства своего участка трассы «Таврида», которую проектировщики оценили в 15,5 млрд рублей. Об этом 6 февраля сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Было предложено более жестко относиться к проектировщику с тем, чтобы обеспечить проектирование под стоимость, заложенную в Федеральной целевой программе, — сказал Овсянников. — У нас сданы в экспертизу материалы проектировщика по седьмому участку, который предусматривает строительство 13,5 км дорог за 15,5 млрд рублей. Цифра фантастическая».

По словам Овсянникова, правительство города обратилось за помощью в Главгосэкспертизу и Росавтодор с просьбой провести ревизию предложенных технических решений. «Задача сейчас — уменьшить эту цифру», — сказал Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, об увеличении запланированной стоимости строительства с пяти до 15 млрд рублей заявил глава «Дирекции по управлению ФЦП» Андрей Никитченко. Причинами удорожания проекта названы сложная геология, большое количество инженерных сооружений, специальные технологии и ожидаемый рост цен на стройматериалы.

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Новая четырехполосная федеральная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Сообщалось, что предельная стоимость трассы — 138,9 млрд рублей в ценах первого квартала 2016 года.