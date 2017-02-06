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Долги Удмуртии достигли критической отметки

Экономика
Объем госдолга не снижается, а переходит на меньший процент кредитования

Ижевск, 6 февраля 2017, 14:57 — REGNUM  Удмуртия подошла к критической отметке государственного долга, который сформировался перед бюджетом РФ. Об этом заявил глава республики Александр Соловьев по итогам встречи с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, сообщает Udm-info.

«Сегодня мы подошли к критической сумме долга, которая есть перед бюджетом РФ. Это большая цифра: около 95% (от доходов республиканского бюджета). Но показатели, когда мы брали деньги на погашение финансовых обязательств перед коммерческими структурами, у нас снизились с 80% до 50%», — отметил глава Удмуртии, добавив, что средства все равно берутся в долг у Минфина РФ.

«Общая цифра не снижается. Просто эта сумма переходит на меньший процент кредитования», — констатировал Соловьев.

При этом, по словам руководителя региона, Кириенко дал неплохую оценку социально-экономическому развитию Удмуртии в 2016 году.

Соловьев заверил, что в ближайшее время вопрос госдолга планируется обсудить еще на одной встрече с Кириенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2016 года объем долговых обязательств Удмуртии составил 47,377 млрд рублей. С начала прошлого года государственный долг Удмуртии увеличился на 5,52 млрд рублей или 13,16%.В течение января-декабря Удмуртия сократила коммерческие кредиты в структуре долга на 4,409 млрд рублей до 37,1% от суммы, за тот же период объем бюджетных кредитов вырос на 6,678 млрд рублей и составил 41,4%, также увеличился и объем государственных ценных бумаг в структуре долга — на 3,25 млрд рублей.

По оценке РИА Рейтинг (август 2016 года), республика находится в числе 14 регионов, где объем госдолга превышает доходы бюджета. Показатель налоговой нагрузки Удмуртии составил 101,7% — соотношение объема госдолга на 1 июля к налоговым и неналоговым доходам бюджета региона за предшествующие 12 месяцев.

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