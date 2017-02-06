Овсянников: «Севастопольэнерго» препятствует планам Россетей

Севастополь, , 14:40 — REGNUM Правительство Севастополя ведет переговоры с «Севастопольэнерго» о вхождении «Россетей» в уставный капитал предприятия. Об этом 6 февраля сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что с представителями собственников ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» обсуждался вопрос о вхождении госкорпорации «Россети» в уставной фонд.

«Россети» готовы вложить два миллиарда рублей в модернизацию наших электросетевых активов, — сказал Овсянников. — До настоящего момента компания «Севастопольэнерго» положительного ответа не дала».

Он подчеркнул, что модернизация необходима ввиду роста аварий на электросетях и реализации проекта «EnergyNet», через вступления в уставной капитал.

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При этом врио губернатора убежден, что «все зависит от министерства энергетики РФ». «Если будет им занята жесткая позиция, это позволит начать реальные переговоры по вхождению компании Россети в уставный капитал «Севастопольэнерго», — сказал губернатор.

«Могу предполагать, что механизм, при котором функционирование компании «Севастопольэнерго» обеспечено небольшим сбором платежей в размере порядка 500 млн рублей с населения и юридических лиц, и порядка 2 млрд рублей за счет субсидии федерального бюджета, удобен собственникам компании, однако крайне непрозрачен», — считает Овсянников.

Он добавил, что правительство города «не может оценить, сколько стоит компания, не может обеспечить учет интересов действующего собственника».

«Ситуация воспроизводится из года в год, компания «Севастопольэнерго» зарегистрирована в украинском поле, соответственно, предоставление субсидий нерезиденту в этом году уже ставится под сомнение», — добавил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат заксобрания Севастополя Алексей Чалый выступает куратором пилотного проекта «EnergyNet».

По его словам, Россети оценили стоимость полной модернизации энергосистемы Севастополя в 7,8 млрд рублей. Чалый считает, что при внедрении технологий «EnergyNet» стоимость работ уменьшится на четверть, а надежность сети будет выше, потери меньше.