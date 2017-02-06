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Орловские УК заставят сделать перерасчеты по ОДН

Экономика
Навести порядок в платежах потребовал губернатор

Орел, 6 февраля 2017, 14:11 — REGNUM  Все управляющие компании Орловской области должны произвести перерасчеты и вернуть жителям региона деньги, полученные за ОДН в январе. Об этом на совещании 6 февраля заявил губернатор Вадим Потомский.

Глава региона, в частности, заявил, что выставление ОДН по новым тарифом со стороны УК преждевременно. «Это самоуправство. Пусть все УК делают перерасчет и возвращают людям деньги», — цитирует Потомского «Вечерний Орел».

Глава региона также добавил, что в том случае, если дом оборудован счетчиком общедомовых ресурсов, оплата должна производиться по показаниям счетчика, а не по нормативу.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, тем временем предложение Вадима Потомского о пересмотре оплаты за ОДН было поддержано на федеральном уровне. Как сообщается, на совещании 3 февраля, которое провел заместитель министра строительства РФ Андрей Чибис, отмечалось, что нормативы 2012 года не стоило применять до выхода регионального нормативного акта, в результате жители получили квитанции за январь с завышенными суммами.

В январе жители ряда многоквартирных домов в Орловской области получили квитанции, в которой сумма по ОДН за электроснабжение в два-три раза превышала обычную. Коммунальщики объяснили это вступлением в силу постановления правительства РФ. Объяснили тогда ситуацию тем, что применяемый управляющими компаниями норматив по электроснабжению был утвержден в 2012 год, а рассчитать новый норматив возможность появилась лишь по истечению января.

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