‍Белоруссия временно ограничила экспорт мяса в РФ – Россельхознадзор

Москва, , 14:01 — REGNUM Белорусские власти временно ограничили поставки мяса в Россию — в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Уточняется, что ограничения введены Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Соответствующий документ подписал 2 февраля.

Нарушение микробиологических показателей отмечается в продукции филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс». Ограничения вводятся временно — с 3 февраля.

«Введенные Департаментом ограничения стали следствием неоднократного выявления специалистами Россельхознадзора нарушений при проведении мониторинговых исследований продукции, произведенной указанным предприятием, поступающей на территорию Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее Лукашенко назвал «полным вымыслом» сведения о выходе страны из ЕАЭС и Союзного государства.

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