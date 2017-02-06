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20 российских туроператоров прекратили работу в сфере выездного туризма

Экономика
Также принято решение об исключении из Единого федерального реестра туроператоров 9 компаний

Москва, 6 февраля 2017, 13:55 — REGNUM  В России количество туроператоров, продливших свое членство в Ассоциации «Турпомощь» и создавших фонды персональной ответственности, составило 578 компаний. За первые дни февраля в ассоциацию вступили еще 6 новых компаний, которые будут работать на рынке выездного туризма. Таким образом, общее количество операторов, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, составляет 584 компании, сообщили в Ростуризме.

В фонд персональной ответственности оплачено 188 млн 017 тыс. 845,37 рублей. В апреле 2017 года цифра будет скорректирована в большую сторону, поскольку 36% туроператоров сделали взносы в размере 100 тыс. рублей при нулевом балансе.

20 туроператоров направили в Ассоциацию «Турпомощь» заявления о выходе из состава ее членов: «Пегас Туристик МСК», «Пегас Уфа», «Пегас Казань», «Пегас СПБ», «Пегас Самара», «Пегас», «Люкс Тур», «РТ Волга», «ТО Корал Тревел Центр», «Оператор выходных туров Санмар», «Русский Экспресс. Север-Запад», «Русский Экспресс», «Натали Турс», «Пегас Екатеринбург», «Турмагазин», «Черное море», «Эксклюзив Трэвел», «Павиор», «Турмаркет», «Ясон Трэвел». Данные компании не будут работать в сфере выездного туризма.

Также принято единогласное решение об исключении из Единого федерального реестра туроператоров девяти компаний, не продливших членство в Ассоциации «Турпомощь» и не подавших заявлений о выходе из нее: «Интертранстур», «МПЛ», «Гермес-Тур», «Джет Сет Спортс», «Гуд Тайм», «Путешествия без границ», «Миракль», «Шар Тревел», «Мави Групп».

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Как сообщало ИА REGNUM, формирование фондов персональной ответственности создает дополнительные гарантии для туристов, выезжающих за границу. В случае возникновения нештатной ситуации туроператор должен брать финансовые риски на себя.

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