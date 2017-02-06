Туркмения запрашивает у Исламского банка деньги на строительство ТАПИ

Из-за недостаточного финансирования проекта ввод газопровода в эксплуатацию задерживается на год

Ашхабад, , 13:48 — REGNUM Правительство Туркмении подало заявку на получение финансирования на сумму $700 млн (более 41,5 млрд рублей) от Исламского Банка Развития (ИБР), пишет сегодня, 6 февраля, ИА «СA-news».

Сообщается, что средства планируется направить на покрытие расходов на реализацию проекта магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Часть этой суммы будет потрачена на оплату стоимости товаров, работ и услуг в рамках проекта.

В частности, проектом предусмотрены закупка 214 км стальных труб и сопутствующих материалов, закупка и установка вспомогательного оборудования, проектирование, закупка и установка газокомпрессорной станции, а также консультационные услуги и финансовый аудит.

Напомним, что соглашение о выделении $700 млн было заключено между ИБР и правительством Туркмении в октябре 2016 года в ходе проходившей в Вашингтоне осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. Также о намерении предоставить туркменскому правительству на те же цели кредит на сумму $2,5 млрд (148,3 млрд рублей) в декабре 2016 года сообщила немецкая компания Siemens.

Кроме того, по информации индийских СМИ, из-за финансовых проблем туркменской стороны ввод в эксплуатацию транснационального газопровода ТАПИ переносится с 2019 на 2020 год.

«Стоимость строительства газопровода составит около $10 млрд (около 593,1 млрд рублей). Туркмения будет покрывать 85% от общей стоимости трубопровода. Оставшиеся будут разделены Афганистаном, Пакистаном и Индией по 5% для каждой страны», — уточняется в публикации.

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