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Доля заемщиков, отдающих более половины ежемесячного дохода, сократилась

Экономика
При этом доля граждан с долговой нагрузкой ниже 30%, наоборот, выросла

Москва, 6 февраля 2017, 13:39 — REGNUM  В России отмечено снижение доли заемщиков, чья текущая долговая нагрузка* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI — payment to income) составляет более 50%. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в IV квартале 2016 года доля заемщиков с показателем PTI выше 50% (т.е. более 50% их ежемесячных доходов приходится на обслуживание кредитов) сократилась на 3,9 процентных пункта (с 13,7% до 9,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Наиболее серьезные темпы снижения отмечены у самых «закредитованных» заемщиков (PTI выше 60%) — на 3,3 п.п. до 4,6%.

При этом доля заемщиков с PTI до 30% с 2014 года, наоборот, выросла, что свидетельствует о том, что банки стали более тщательно следить за долговой нагрузкой населения.

Наибольшая доля самых «закредитованных» граждан (PTI выше 50%) в конце 2016 года отмечена в Кировской и Амурской областях (16,64% и 16,62%, соответственно), а самая «благополучная» ситуация в этом сегменте заемщиков зафиксирована в Санкт-Петербурге (5,21%) и Тульской области (5,82%).

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Потребительское кредитование
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