Эльмира Ибраимова: Киргизия упустила множество возможностей

Бишкек, , 13:23 — REGNUM «Упущено множество возможностей», — экс-глава Счетной палаты Киргизии Эльмира Ибраимова прокомментировала ИА REGNUM критику депутатов в адрес правительства, за плохую организацию вхождения страны в ЕАЭС. Парламентарии утверждают, что из-за неверных действий правительства экономика страны терпит убытки, товарооборот падает, а страна по-прежнему не адаптировалась к новым условиям.

Оценивая степень готовности Киргизии к участию в ЕАЭС на момент вступления в союз 1,5 года назад, Эльмира Ибраимова отметила, что «у руководства страны было несколько лет, чтобы подготовиться к членству в ЕАЭС, но увы, необходимая работа своевременно проведена не была. Вместо реальных дел правительство декларировало политически лозунги, словно надеясь, что все получится само собой».

По мнению эксперта, в процессе подготовки, а также с начала участия в ЕАЭС Киргизия «упустила множество возможностей. Основанная причина — неэффективные действия правительства. Министерства и ведомства должны были отвлечься от политической борьбы и заняться адаптацией страны к новым условиям. Торговый баланс с падением объемов реэкспорта уменьшился, снизились поступления от ввозных таможенных пошлин снизились на 45%, платежный баланс страны держится лишь за счет переводов от мигрантов и операций в финансовом секторе.

Правительство должно было изыскать внутренние резервы, сократить расходы, но вместо этого, несмотря на критическую ситуацию, руководство страны реализовывало масштабные, помпезные затратные проекты, приносящие лишь политические дивиденды».

Одна из основных тем критики в адрес правительства — не решенная проблема с экспортом сельскохозяйственной продукции. Бывшая глава Счетной палаты Киргизии напомнила — «Изначально предполагалось, что с входом в ЕАЭС произойдет снятие торговых барьеров, что поможет снизить издержки и повысить конкурентоспособность киргизских экспортеров. Часть барьеров была снята, но часть нетарифных барьеров осталась. Логику действий наших соседей можно понять. Другие страны-члены ЕАЭС защищают своих производителей, стремясь создать им наиболее комфортные условия для ведения торговли. В этой ситуации мы сами подставились, поскольку не смогли реализовать комплекс первоочередных мер, необходимый для нормальной организации экспорта на рынки ЕАЭС».

В частности, Эльмира Ибраимова, обратила внимание на то, что «правительство никак не может подготовить систему сертификации и лабораторной экспертизы произведенной в Киргизии продукции. Как результат — значительная часть отечественного мяса, молока, фруктов и овощей не могут пересечь границу с Казахстаном. Была надежда, что после вступления в ЕАЭС киргизские товары — мясомолочная продукция, фрукты, овощи, мед, текстиль и ювелирные изделия будут легко и в больших количествах продаваться в России, поскольку хорошо известны там. Однако на практике оказалось иначе — нам не удалось занять заметную часть российского рынка».

Говоря о положительных сторонах участия в ЕАЭС, эксперт отметила ощутимое улучшение жизни мигрантов — «с присоединением к ЕАЭС для трудовых мигрантов были созданы благоприятные условия. В частности, упрощена процедура трудоустройства, увеличились сроки пребывания».

В то же время, Эльмира Ибраимова, касательно эффективного вхождения Киргизии в ЕАЭС, отметила: «проблема в том, что не сделано даже первого шага на этом пути».