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Более 50 тыс. жителей РФ подали заявки на «дальневосточный гектар»

Экономика
Граждан больше всего интересуют участки в Приморье, Якутии и на Сахалине

Москва, 6 февраля 2017, 13:01 — REGNUM  Количество заявлений на участие в программе «дальневосточный гектар», поданных в уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа, составляет 50 930 тысяч. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Более 11,5 тыс. заявок были поданы в начале февраля, после того, как стартовал третий этап программы, предусматривающей выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» может получить любой гражданин России.

Как отмечают в Минвостокразвития, более всего жителей страны интересуют участки в Приморье, Якутии и на Сахалине. Так, территории Приморского края указаны в заявках почти 13 тыс. человек, Сахалинской области — более 5 тыс. человек.

Среди тех, кто подал заявки после 1 февраля — более 1,7 тыс. жителей Приморья, около 1,1 тыс. жителей Хабаровского края, свыше 660 жителей Московского региона, более 500 жителей Якутии и Сахалина. Свыше 5 тыс. заявок — коллективные. Такие запросы в будущем могут привести к созданию новых поселений, отмечают специалисты.

Ранее глава Минвостокразвития Александр Галушка, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ от декабря 2016 года, отметил, что 6,5% жителей России (то есть 10 млн человек) хотели бы получить «дальневосточный гектар». При этом еще 7,5% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее да, чем нет».

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Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
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