Саратовские власти рапортуют: налоговое бремя увеличено со всех доходов

В регионе 2016 год завершился успешно в финансовом плане, заявил губернатор Валерий Радаев

Саратов, , 12:53 — REGNUM Практически по всем налоговым доходам достигнута положительная динамика: налог на прибыль — на 19,5%, налог на доходы физических лиц — на 2,7%, акцизы — на 46,6%, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 12,2%, налог на имущество организаций — на 8,3%, налог на добычу полезных ископаемых — на 9,3%, государственная пошлина — на 6,9%. Такие данные предоставил региональный Минфин, сообщает ИА REGNUM.

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По данным Минфина области, в 2016 году объем доходов составил 78 млрд рублей, объем расходов — 77,5 млрд. В областной бюджет поступило 56,2 млрд рублей налоговых и других обязательных платежей, что составило 113,2% к уровню 2015 года, в номинальном выражении объем поступлений превышен на 6,5 млрд рублей.

Неналоговые доходы областного бюджета увеличились в 2016 году на 0,3 млрд рублей (на 40,5%). Безвозмездные поступления сложились в сумме 21,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 18,2 млрд, от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ — 3,5 млрд, из бюджета Москвы — 0,4 млрд.

На обеспечение отраслей социальной сферы направлено 54,9 млрд рублей или 70,8% общего объема расходов. Местным бюджетам перечислены межбюджетные трансферты в общей сумме 26,1 млрд. Предоставлены бюджетные кредиты в размере 1,6 млрд рублей, в том числе на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда — 0,9 млрд.

«2016 год завершился успешно в финансовом плане», — резюмировал губернатор Валерий Радаев на совещании в облправительстве 6 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 года на парламентских слушаниях в Совете Федерации спикер Саратовской облдумы Владимир Капкаев попросил финансовой помощи у главы Минфина РФ Антона Силуанова. Как он заявил, в 2017 году региону необходимо вернуть почти 25 млрд рублей кредитных средств, в региональной казне таких средств нет.

11 ноября состоялась встреча министра финансов РФ Антона Силуанова с губернатором Валерием Радаевым, по итогам которой принято решение вместо 25 млрд рублей выделить на замещение бюджетных кредитов Саратовской области 4,3 млрд рублей (подлежащих возврату) и дополнительную дотацию в объеме 455 млн рублей.

На 1 января 2016 года госдолг Саратовской области составлял 47 млрд 716 млн рублей, на 1 октября 2016-го — 52 млрд 204,8 млн рублей.

Бюджет Саратовской области на 2016 год был принят бездефицитным с одинаковым объемом доходов и расходов — 68 млрд рублей.

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