Понедельник, 06 Февраля 2017 года
14:03:26 МСК

В «Ростехе» назвали имя нового заместителя гендиректора

Экономика
Генеральный директор объяснил свой выбор

Москва, 6 февраля 2017, 12:45 — REGNUM  Занимавший пост управляющего директора по непрофильным и проблемным активам госкорпорации «Ростех» Александр Назаров назначен заместителем генерального директора компании. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

"На должность заместителя генерального директора Госкорпорации назначен Александр Назаров, ранее занимавший пост управляющего директора по непрофильным и проблемным активам Ростеха», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на новой должности Назаров продолжит использовать прежний функционал по управлению непрофильными и проблемными активами. Кроме того, он будет курировать деятельность Национальной иммунобиологической компании, а также создание единых информационных систем (ЕИС) — это дочерняя структура «Ростеха».

Комментируя преобразования в «Ростехе», генеральный директор Сергей Чемезов отметил, что кадровые перестановки закономерны.

«Александр Назаров обладает серьезным управленческим опытом. За время работы в Ростехе ему удалось реструктурировать целый ряд проблемных активов, повысить эффективность управления предприятиями, систематизировать работу по непрофильным активам Корпорации», — сказал он.

Напомним, 3 февраля с должности заместителя гендиректора компании был освобождён Дмитрий Шугаев: он назначен на должность директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Читайте ранее в этом сюжете: «Ростех» продаст еще 26% акций «Калашникова» частным инвесторам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Путин предложил Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Назначен и.о. губернатора Пермского края
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Песков: Слова журналиста Fox News о Путине – недопустимы
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевВооруженные силы США можно «спасти» — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ США не шутили про «аграрную супердержаву»: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.02.17
Ариф АсалыоглуЯма, которую вырыл Эрдоган: есть ли будущее у турецкой экономики
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Экономика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Юрий БаранчикПорошенко – военный преступник, и его дни сочтены
КиевУкраина Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.02.17
Власти Волгограда: Библиотеки не закрывают, а переводят в другие помещения
ВолгоградРоссия Библиотеки в России: фантазии и реальность Культура
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
МагасРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
МоскваРоссия Военные учения Политика
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
МЧС РФ проводит масштабную реформу — СМИ
МоскваРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевЗапрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное