В «Ростехе» назвали имя нового заместителя гендиректора

Москва, , 12:45 — REGNUM Занимавший пост управляющего директора по непрофильным и проблемным активам госкорпорации «Ростех» Александр Назаров назначен заместителем генерального директора компании. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

"На должность заместителя генерального директора Госкорпорации назначен Александр Назаров, ранее занимавший пост управляющего директора по непрофильным и проблемным активам Ростеха», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на новой должности Назаров продолжит использовать прежний функционал по управлению непрофильными и проблемными активами. Кроме того, он будет курировать деятельность Национальной иммунобиологической компании, а также создание единых информационных систем (ЕИС) — это дочерняя структура «Ростеха».

Комментируя преобразования в «Ростехе», генеральный директор Сергей Чемезов отметил, что кадровые перестановки закономерны.

«Александр Назаров обладает серьезным управленческим опытом. За время работы в Ростехе ему удалось реструктурировать целый ряд проблемных активов, повысить эффективность управления предприятиями, систематизировать работу по непрофильным активам Корпорации», — сказал он.

Напомним, 3 февраля с должности заместителя гендиректора компании был освобождён Дмитрий Шугаев: он назначен на должность директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

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