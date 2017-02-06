Суд ЕАЭС не получал иск о российской нефти из Минска

Москва, , 12:25 — REGNUM Иск из Минска, в котором бы обозначалась проблема объёмов нефти, поставляемой из России, не поступал в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил представитель секретариата суда, передаёт RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство страны направило в суд иск по поводу сокращения Россией поставок нефти. Лукашенко подчеркнул, что вопрос энергоресурсов, поставляемых из России, стоит остро.

«Мы не смогли договорится по газу, а они сократили по нефти. Мы обратились в суд, судебное разбирательство будет», — заявил он. Лукашенко уточнил, что при необходимости Белоруссия сможет найти других поставщиков нефти.

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