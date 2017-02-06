«Россияне заинтересовались маршрутом Rail Balticа из-за Питера»

Таллин, , 12:19 — REGNUM Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica создаст в Эстонии около 3000 рабочих мест, а по самой трассе в сутки будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает эстонский телеканал ETV+ со ссылкой на председателя правления госкомпании Rail Baltica Estonia Индрека Орава.

По его словам, после подписания главами правительств Прибалтики соглашения по строительству Rail Balticа проект будет реализован в течение ближайших 10 лет. Учитывая, что 75% его расходов возьмет на себя бюджет Евросоюза, Эстонии придется заплатить за свой отрезок порядка 1,35 млрд евро.

Маршрут в Эстонии будет окончательно утвержден летом 2017 года. Уже известно, что железная дорога будет пересекать границу возле Икла, проходить через Пярну, Рапла, а конечной пассажирской станцией будет пассажирский терминал Юлемисте возле международного аэропорта в Таллине. Грузовой терминал расположится в порту Мууга под Таллином. Известно, что шоссейных виадуков на пути ж/д трассы будет порядка 90, при этом для прохода диких лесных животных будут построены 25−30 экодуков. Вся дорога будет электрифицирована, грузы будут перевозиться контейнерами или трейлерами. Запланированная максимальная скорость пассажирских поездов — 240 км в час, товарных — 120.

«Из Юлемисте в Пярну, как мы предполагаем, можно будет доехать за 40−45 минут, до Риги 1 час 50 минут. До Каунаса — 3,5 часа. До Варшавы — 6,5. Сейчас мы думаем, за сколько часов мы доедем в Берлин или Прагу. Это будет зависеть от того, какое состояние инфраструктуры в 2025 и 2030 годах будет в Польше, какие скорости можно будет соблюдать», — пояснил Орав.

Индрек Орав надеется, что международные транзитные фирмы заинтересуются маршрутом Rail Balticа: «Железной дороге трудно конкурировать на коротких дистанциях. Но как только мы идем далее в Европу, в Центральную, Южную, район Средиземного моря, то тогда возникает конкурентоспособность железной дороги». Он сообщил, что уже состоялись первые консультации с финскими предпринимателями.

Сообщается, что россияне также интересуются дорогой. Например, доставка товаров из Италии в Санкт-Петербург по железной дороге занимает три дня вместо двух недель, если везти морем. «Тут есть интересный вариант соединения двух железных дорог. То есть технически можно совместить через новые технологии. Можно менять ширину колес под вагоном так, чтобы поезд мог бы двигаться от одной инфраструктуры в другую. Мы считаем, что таким образом создаются новые возможности, синергия между двумя типами ж/д колеи, поэтому товары и пассажиры смогут двигаться в четырех направлениях», — сказал Индрек Орав.

Насколько реальна интеграция двух разных стандартов — европейского и российского — покажет анализ окупаемости, который скоро представят общественности, но не использовать этот потенциал было бы глупостью, считает Орав.