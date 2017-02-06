Понедельник, 06 Февраля 2017 года
12:30:57 МСК

30 миллионов рублей должны работодатели в Казахстане своим работникам

Экономика
Долги по зарплате имеют 44 предприятиям

Астана, 6 февраля 2017, 12:12 — REGNUM  Госинспекторы из Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана выявили в январе 2017 года задолженность по зарплате на общую сумму 200 млн тенге (40 млн руб.). Согласно официального сообщения, опубликованного на сайте ведомства, долги перед 348 работниками имеют 44 предприятия.

«Руководителям данных предприятий выдано 40 обязательных для исполнения предписаний и наложено 20 штрафов на сумму 4 млн тенге (800 тыс. руб). В результате принятых мер погашена задолженность на сумму 50 млн тенге (10 млн руб), защищены права более 300 работников, в том числе на 3-х предприятиях республики полностью погашена задолженность на сумму 17 млн тенге (3,4 млн руб) перед 158 работниками», — говорится в сообщении.

Отметим, согласно официальным данным, в Казахстане в 2016 году задолженность по зарплате перед 50,6 тыс. работников составила более 7,1 млрд тенге (1,42 млрд руб.). В результате принятых мер сумма выплаченных долгов по зарплате составила 6,8 млрд тенге (1,36 млрд руб).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Юрий БаранчикПорошенко – военный преступник, и его дни сочтены
КиевУкраина Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.02.17
Валерий РокотовВ постели с нацистом
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
МагасРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
МоскваРоссия Военные учения Политика
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Нефти трудно вырваться за пределы $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевЗапрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Спецстрой ответил на критику Трутнева: Камчатка останется без аэропортов?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Строительство и состояние аэропортов Общество
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное