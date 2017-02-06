30 миллионов рублей должны работодатели в Казахстане своим работникам

Астана, , 12:12 — REGNUM Госинспекторы из Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана выявили в январе 2017 года задолженность по зарплате на общую сумму 200 млн тенге (40 млн руб.). Согласно официального сообщения, опубликованного на сайте ведомства, долги перед 348 работниками имеют 44 предприятия.

«Руководителям данных предприятий выдано 40 обязательных для исполнения предписаний и наложено 20 штрафов на сумму 4 млн тенге (800 тыс. руб). В результате принятых мер погашена задолженность на сумму 50 млн тенге (10 млн руб), защищены права более 300 работников, в том числе на 3-х предприятиях республики полностью погашена задолженность на сумму 17 млн тенге (3,4 млн руб) перед 158 работниками», — говорится в сообщении.

Отметим, согласно официальным данным, в Казахстане в 2016 году задолженность по зарплате перед 50,6 тыс. работников составила более 7,1 млрд тенге (1,42 млрд руб.). В результате принятых мер сумма выплаченных долгов по зарплате составила 6,8 млрд тенге (1,36 млрд руб).