Общественная палата обсудит риски введения штрафов за санкционные товары

Законопроект предполагает штрафы за транспортировку, хранение и распространение товаров, запрещенных к ввозу на территорию России

Москва, , 11:57 — REGNUM В Общественной палате России обсудят предложение Роспотребнадзора ввести штрафы за транспортировку, хранение и распространение товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. «Нулевое чтение» состоится в ОП в феврале.

Член Общественной палаты Павел Сычев обратил внимание на то, что сам законопроект «сырой» и недоработанный. Так, по его мнению, нужно понять, не попадут ли под действие закона, если он будет принят, граждане, которые просто везут санкционные продукты для себя.

Кроме того, законопроект не объясняет, какая категория граждан в документе называется «должностными лицами», которых планируют привлекать к ответственности за хранение и транспортировку продукции, указали в пресс-службе ОП.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разработанный законопроект предполагает штрафы за транспортировку, хранение и распространение товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. Так, частным лицам будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — до 70 тыс. рублей.

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