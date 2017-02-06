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В Мурманск вернулся ледокол “50 лет Победы”

Экономика
Впервые в истории арктической навигации судно совершило сверхпоздний транзитный рейс
Атомный ледокол «50 лет Победы»
Иллюстрация: Rosatomflot.ru
Атомный ледокол «50 лет Победы»

Мурманск, 6 февраля 2017, 11:49 — REGNUM  

Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся в порт приписки Мурманск. Как напомнили корреспонденту ИА REGNUM в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот», атомоход находился в рейсе с августа 2016 года. За это время экипаж атомного ледокола провел 99 судов.

«Атомный ледокол «50 лет Победы» впервые в истории арктической навигации совершил сверхпоздний транзитный рейс, — отметили в отделе коммуникаций. — 21 декабря 2016 года в Чукотском море в районе Берингова пролива атомный ледокол Росатомфлота взял под проводку модулевоз AUDAX, сухогруз «Арктика-1» и танкер «Штурман Овцын». Рейс продлился две недели и завершился 3 января 2016 года».

Как подчеркнули в отделе, одним из основных направлений деятельности ФГУП «Атомфлот» является обеспечение аварийно-спасательных операций во льдах на акватории Северного морского пути и неарктических замерзающих морей.

«В октябре 2016 года атомный ледокол «50 лет Победы» принял участие в спасательной операции по выводу из зоны многолетнего льда научно-исследовательского судна «Виктор Буйницкий», — напомнили в Росатомфлоте. — Благодаря оперативной и слаженной работе экипажа атомного ледокола судно удалось успешно вывести в зону чистой воды».

Добавим, 12 февраля атомный ледокол «50 лет Победы» вновь выйдет на акваторию Северного морского пути. Рейс продлится около месяца. После его завершения атомоход встанет на плановый доковый ремонт.

Напомним, несколько дней назад из порта в Мурманске вышло ещё одно судно Росатомфлота. Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Ямал» будет работать на Северном морском пути до июня. Длительному рейсу атомохода предшествовал не менее продолжительный ремонт — с октября 2016 по январь 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Атомный ледокол “Ямал” будет работать на Северном морском пути до июня

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