Роспотребнадзор открыл горячую линию по интернет-торговле

С 6 по 20 февраля граждане РФ смогут проконсультироваться по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет

Москва, , 11:43 — REGNUM Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии Всемирного дня прав потребителей организована работа Всероссийской горячей линии по интернет-торговле, сообщили в Роспотребнадзоре.

С 6 по 20 февраля специалисты региональных управлений Роспотребнадзора проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет, возврату товаров.

Напомним, каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых заявлений на сайте Роспотребнадзора.