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Гостиницы Эстонии обслужили в 2016 году более 3 млн туристов

Экономика
Заполняемость номеров и мест в гостиницах составила 42% и 34% соответственно. Средняя стоимость номера составила 37 евро, в Таллине – от 41 евро

Таллин, 6 февраля 2017, 11:19 — REGNUM  Предприятия гостиничного сектора Эстонии обслужили в 2016 году свыше 3 млн туристов, что на 7% больше, чем за 2015 год. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 февраля, сообщили в Департаменте статистики Эстонии.

Вырос уровень как внутреннего, так и зарубежного туризма: до 1,3 млн внутренних туристов и до 2 млн иностранных. В декабре 2016 года в гостиницах страны остановились 255 тысяч туристов — рост к декабрю 2015 года составил 9%.

Из интуристов в Эстонии 46% гостиничных номеров занимали жители Финляндии, 10% — из России и 7% — из Латвии. По сравнению с 2015 годом их число увеличилось на 5%, 8% и 11% соответственно. Заметно больше стало интуристов из Германии, Швеции и Литвы. В течение всего года росло число интуристов из Азии. 73% интуристов прибыли в Эстонию в целях отдыха, 21% — по деловому вопросу.

В гостиничном секторе на конец 2016 года были представлены 906 предприятий — общее число номеров составляло 19 000 и количество мест — 43 000. Заполняемость номеров и мест составила 42% и 34% соответственно. Средняя стоимость номера составила 37 евро — примерно та же стоимость, что и в декабре 2015 года. В Северной Эстонии (Таллин и пригороды) стоимость была от 41 евро за ночь.

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Туризм
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