Архангельские профсоюзы обратились за поддержкой для начисления МРОТ

ФПАО подготовило обращение с просьбой поддержать позицию профсоюзов по начислению «северных» сверх МРОТ. Оно будет направлено в адрес ФНПР, других территориальных объединений профсоюзов, а также депутатам Госдумы, избранным в этот законодательный орган от Архангельской области

Архангельск, , 11:00 — REGNUM Федерация профсоюзов Архангельской области уже несколько лет подряд ведёт борьбу за начисление «северных» сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ). При правовой поддержке профсоюзов работникам через суды удалось добиться выплаты недоначисленной заработной платы в общей сложности многих миллионов рублей. До недавнего времени суды в Архангельской области вставали на сторону работников в вопросе начисления районных коэффициентов и северных надбавок сверх установленного в России МРОТ. Но январское решение областного суда создало прецедент, практически перечёркивающие всё, чего удалось добиться работникам за эти годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерации профсоюзов по Архангельской области.

16 января Архангельский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу директора одного из Центров дополнительного образования Виноградовского района, посчитавшего, что в минимальный размер оплаты труда, который на сегодня в России составляет 7500 рублей, входят и районный коэффициент, и северная надбавка. В связи с этим Президиум ФПАО разработал новые этапы акции «МРОТ по закону!», которые будут реализованы в 2017 году.

Как рассказала председатель ФПАО Алла Сафонова, во-первых профсоюзы начинают «тотальный» профсоюзный мониторинг уровня заработной платы в регионе с января 2017 года (выплаты за январь начинаются в феврале). Мониторинг коснётся всех организаций и учреждений, где созданы первичные профсоюзные организации. Он должен показать общую картину того, сколько работников получают зарплату на уровне или ниже МРОТ, в которую включены районный коэффициент и северная надбавка.

«Получив эти данные, мы планируем провести очередную встречу профактива с губернатором Архангельской области, — говорит Алла Сафонова, — где сможем обсудить эту проблему. Решение о необходимости встречи принято президиумом ФПАО, его поддержали все отраслевые профсоюзы, входящие в состав областной Федерации профсоюзов. Также мы согласовываем дату проведения в ближайшее время встречи по проблеме «МРОТ + северные» с областной прокуратурой. До настоящего времени прокуратура всегда поддерживала позицию профсоюзов, надеюсь, и в дальнейшем мы будем действовать единым фронтом.

Дело в том, что сейчас сложилась двойственная ситуация и в отношении позиции Верховного Суда РФ по этому вопросу. До августа 2016 года его позиция, изложенная в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ, заключалась в том, что «северные» надбавки должны быть начислены сверх МРОТ. А после августа 2016 года была опубликована противоположная позиция, согласно которой заработная плата вместе с районным коэффициент за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также процентной надбавкой за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях может быть равна размеру МРОТ. Однако упомянутый Обзор судебной практики отменён не был.

В связи с этим в декабре 2016 года федерация направила обращение в Верховный Суд РФ с просьбой разъяснить позицию о том, должны ли включаться северные надбавки в минимальный размер оплаты труда, или начисляться сверх него.

«13 января мы получили ответ из секретариата этого судебного органа, где было сказано: «С гражданами и организациями Верховный Суд РФ переписку не ведёт и не может давать им разъяснения вне установленных законом процессуальных норм»… Таким образом, в отсутствии чёткого законодательного закрепления понятийного аппарата МРОТ и различной судебной практики по аналогичной категории дел, мы в настоящее время имеем фактически правовой вакуум в решении проблемы «МРОТ + северные», — заключает Сафронова.