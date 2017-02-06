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«У нефти неплохой настрой»

Экономика
В ближайшее время энергоноситель может получить катализатор роста

Москва, 6 февраля 2017, 10:58 — REGNUM  Настрой Brent выглядит достаточно неплохо, но активу явно не хватает импульса, чтобы уверенно закрепиться на более высоких позициях. Определенную поддержку «черное золото» сейчас получает со стороны слабого доллара, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

«На этом фронте энергоноситель может получить катализатор роста, если новая администрация США продолжит свои вербальные интервенции на тему курсов валют. Однако здесь есть и обратная сторона медали — в случае агрессивной риторики Трампа рисковые активы, включая нефть, будут подвергаться продажам. Так что в целом это не слишком надежный фактор поддержки для рынка углеводородов», — пояснил Салас.

А фактором риска, который Brent пока успешно игнорирует, по его мнению, по-прежнему исходит от Штатов, где активность сланцевых компаний продолжает расти. На данном этапе котировки стараются абстрагироваться от этих сигналов благодаря сохраняющейся вере в усилия ОПЕК+.

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«В краткосрочной перспективе Brent может оказаться под умеренным давлением. На минувших выходных появились сообщения о том, что Иран намерен нарастить добычу до 4 млн барр./сутки уже в марту 2017 года. Также снижению актива может поспособствовать ухудшение динамики рисковых активов в целом на фоне заявления того же Ирана, который пообещал ответить на санкции со стороны США», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 6 февраля, мировые цены на нефть растут на фоне расширения санкций США, направленных против Ирана, свидетельствую данные торгов. По состоянию на 08:18 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,35% — до 57,01 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,35% — до 54,02 доллара за баррель.

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