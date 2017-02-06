Глава Минтранса РФ: федеральный трансферт поступит в Самару в I квартале

Самара, , 10:52 — REGNUM Средства из федерального бюджета — 1,8 млрд рублей — поступят в Самарскую область в I квартале этого года, а до 31 марта должны быть проведены все торги по определению подрядчиков работ, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на прошедшем в Самаре совещании по реализации госпрограммы «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА REGNUM.

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Как пояснил федеральный чиновник, выделение таких значительных средств на текущий год вызвано необходимостью проведения работ по подготовке Самарской области к ЧМ по футболу-2018. По его словам, общий объем финансирования первого этапа программы планируется в объеме 7,44 млрд рублей (на условиях софинансирования из регионального бюджета). Он положительно оценил работу по модернизации транспортной инфраструктуры в регионе, завив, что «все проекты, которые обкатываются в Самарской области, в итоге обретают свое логическое завершение в масштабах страны».

При этом Максим Соколов обратил особое внимание, что все подрядчики должны будут взять на себя гарантийные обязательства после выполнения работ. Кроме того, должна быть выполнена синхронизация сроков ремонта между дорожными и коммунальными службам. «Нельзя допустить, чтобы на только что отремонтированном участке дороги коммунальные службы начали менять коммуникации», — напомнил руководству региона федеральный министр.

Губернатор Николай Меркушкин сообщил, что в 2017 году в Самарской области в 2017 году вместе с федеральными дорогами в рамках реконструкции и ремонта дорожной сети будет выполнено работ на 22−23 млрд рублей. Большая работа в этом году будет проделана по ремонту дворов, внутриквартальных проездов в Самаре. На эти цели из областного бюджета выделяется в общей сложности около 1 млрд рублей.

«Уверен, что к концу 2017 году мы существенно изменим и состояние дорог, и внешнее состояние города», — пообещал главе Минтранса РФ губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростановлением правительство РФ в 2017 году распределены межбюджетные трансферты на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей, из них Самарская область получит 1 млрд 837,5 млн рублей. Напомним, в 2017—2019 годах объём бюджетных вложений в развитие транспортной системы Самарской области увеличится на 41,4 млрд рублей. На содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2017 году предусматривается 2,8 млрд рублей, в 2018 году — 2,9 млрд, в 2019 году — 2,8 млрд. Такие цифры озвучены на заседании в региональном правительстве.

Региональные власти обнародовали планы по освоению 1,837 млрд федеральных рублей по госпрограмме «Безопасные дороги» — они будут направлены в Самару и Тольятти.Читайте также: Финансирование транспортной системы Самарской области увеличено на 41 млрд

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