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«Рубль начнет медленную коррекцию»

Экономика
Российская валюта, вероятнее всего, позволит доллару восстановиться над уровнем 59 рублей
Российский рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Российский рубль

Москва, 6 февраля 2017, 10:48 — REGNUM  Рубль продемонстрировал 3 февраля внушительный подъем, обновив максимумы за полтора года. Ралли валюты было обусловлено риторикой Банка России, ослаблением доллара, а также в целом благоприятным настроем участников рынка в отношении рисковых активов, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«На руку российской валюте сыграло сразу несколько факторов. Прежде всего, доллар продолжил уступать позиции на международном рынке форекс, оказавшись под влиянием неоднозначной статистики по рынку труда США, где замедление темпов роста заработков усилило сомнения в том, что ФРС решится на троекратное повышение ставки в этом году. Свою лепту в рост привлекательности рубля внес и Банк России, который предупредил, что потенциал снижения ставки в первом полугодии уменьшился. На этом фоне валюта смогла обойтись даже без поддержки со стороны нефтяного сегмента, где баррель Brent снова не смог удержаться над уровнем 57 долларов», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 6 февраля, российская валюта, вероятнее всего, позволит доллару восстановиться над уровнем 59 рублей. Во-первых, нефть может оказаться под умеренным давлением после сообщений об очередном росте буровых в США. Во-вторых, из-за операций Минфина по покупке валюты, который будет проводить ежедневные интервенции с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, в течение дня пара доллар/рубль может восстановиться до 59,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 6 февраля Центробанк России понизил официальный курс доллара и евро. Сегодня, доллар находится на отметке в 59,31 рубля, что дешевле на 67 копеек по сравнению с предыдущим уровнем. Стоимость евро составляет 63,82 рубля, что дешевле на 91,5 копейки по сравнению с предыдущим курсом.

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