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Таджикистан продолжает искать деньги на гидроэнергетику. Теперь в Катаре

Экономика
Ранее спикер таджикского парламента предлагал вложиться в строительство Рогунской ГЭС властям Саудовской Аравии

Душанбе, 6 февраля 2017, 10:37 — REGNUM  Эмомали Рахмон призвал катарских инвесторов теснее сотрудничать с Таджикистаном. Таджикский лидер выступил с речью перед инвестиционными и финансовыми кругами Катара в ходе своего официального визита в Доху, пишет сегодня, 6 февраля, «Авеста».

Рахмон рассказал о том, что в его стране предусмотрен ряд льгот и гарантий, в том числе 250 преференций для инвестирования, поддержки предпринимательства, ввоза современных технологий и налаживания экспорта продукции.

Приоритетными направлениями сотрудничества президент назвал «малые и крупные проекты Таджикистана в сферах гидроэнергетики, легкой и пищевой промышленности, строительства предприятий по переработке горных минералов и производству стройматериалов, а также по переработке сельскохозяйственной продукции, строительству туристической инфраструктуры, в том числе горного туризма, созданию благоприятных условий для экспорта чистой питьевой воды в Катар», пишет пресс-служба главы Таджикистана.

Для более близкого ознакомления с возможностями сотрудничества Эмомали Рахмон пригласил потенциальных инвесторов посетить Таджикистан.

По итогам мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве между биржами Республики Таджикистан и Государством Катар.

Двумя неделями ранее инвестировать в реализацию проекта Рогунской гидроэлектростанции председатель нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров призвал власти Саудовской Аравии.

«В условиях мирового кризиса для качественной реализации указанного проекта Таджикистан нуждается в получении льготного долгосрочного кредита. В этом вопросе Саудовская Аравия может оказать республике помощь», — заявил тогда спикер.

Напомним, что 29 октября 2016 года в Таджикистане был дан старт возведению плотины Рогунской ГЭС, для чего Эмомали Рахмон сам принял участие в перекрытии русла реки Вахш. Первые агрегаты станции должны заработать к концу 2018 года, продолжить строительство планируется на выручку от продажи выработанной ими электроэнергии.

Тем временем первый заместитель министра финансов страны Джамшед Каримзода сообщил о том, что в 2017 году на строительство крупнейшей ГЭС будет выделено 1,7 млрд сомони (12,8 млрд рублей по текущему курсу), то есть на 200 млн сомони (порядка 1,5 млрд рублей) меньше, чем в прошлом году. С чем связано понижение, он не пояснил.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан просит Саудовскую Аравию помочь достроить Рогунскую ГЭС

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