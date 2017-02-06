В Коми утвердили гарантированный денежный доход на 1 квартал 2017 года

Сыктывкар, , 10:36 — REGNUM Размер гарантированного душевого денежного дохода устанавливается ежеквартально и индексируется пропорционально росту величины прожиточного минимума в Республике Коми. По республике он составил 2 578 рублей в месяц, в северной зоне — 2 999 рублей, в южной — 2 396 рублей.

Гарантированный денежный доход — это размер денежного дохода, гарантируемого государством каждому гражданину, признанному в установленном порядке малоимущим. В Республике Коми малоимущим гражданам государственная социальная помощь предоставляется в различных видах, в том числе в виде социального пособия, которое выплачивается в размере разницы между ГДД и среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Размер гарантированного душевого денежного дохода устанавливается ежеквартально и индексируется пропорционально росту величины прожиточного минимума в Республике Коми.