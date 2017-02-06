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Российские туристы после кризиса возвращаются на популярный Хайнань

Экономика
На «Восточные Гаваи» вновь летают чартеры из разных регионов России, а поток туристов из РФ ежедневно растет
Остров Хайнань, тропический лес Янода
Иллюстрация: Ольга Демиденко
Остров Хайнань, тропический лес Янода

Санья, Китай, 6 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  Российские туристы возвращаются на китайский остров Хайнань. В 2016 году остров «Вечного лета» посетили почти 72 тысячи российских туристов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Россияне вновь завоевали первенство среди иностранных туристов в китайском курортном городе Санья провинции Хайнань. В 2016 году, по состоянию на 31 декабря, город принял 71 239 туристов из России», — сообщило агентство Синьхуа.

Россия много лет удерживала пальму первенства, как крупнейший поставщик туристов на «Восточные Гаваи» — китайский остров «вечного лета» Хайнань. Однако затяжной кризис внес свои печальные коррективы. Если в 2011 году Хайнань посетили 228 тысяч россиян, то уже в 2012 начался спад туристического потока — на острове отдохнули 192 тысячи граждан РФ. Худшим стал 2015 год: на Хайнань из России приехало всего 40 тысяч человек.

Впрочем, китайские эксперты пришли к выводу, что основная причина спада турпотока не столько в кризисе, сколько во временной отмене прямых авиарейсов из регионов РФ на остров. Но и обесценивание рубля сыграло, конечно, не последнюю роль — многие туристические услуги на Хайнане для россиян стали слишком дороги.

В конце 2016 года крупный российский туроператор «Русь Тур» запустил чартерные рейсы из нескольких российских регионов — Москвы, Хабаровска, Иркутска, затем последовали Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. Результат не заставил себя ждать — поток туристов сразу увеличился и продолжает расти.

Власти провинции Хайнань, особенно туристической жемчужины острова — города Санья — сориентировались мгновенно. В городе опять появилось огромное количество указателей и вывесок на русском языке, медицинские центры обзавелись переводчиками, владеющими русским.

По словам хабаровских туристов, вылетавших в Санья для встречи Нового года под пальмами, русские переводчики есть практически во всех отелях.

«И в отелях, и в больницах, везде можно обойтись без знания китайского. На набережной родные сердцу названия ресторанов — «СССР», «Славянка», «Крылов», «12 стульев». Очень приятный отдых. Мы брали дешевую, «горящую» путевку. Вместе с перелетом из Хабаровска, нам тур на 10 дней обошелся в 60 тысяч рублей на двоих. Да, отель недорогой, но зато море, солнце и фрукты — неподражаемы!», поделилась с корреспондентом ИА REGNUM впечатлениями хаборовчанка Елена.

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Еще один из веских аргументов в пользу китайского Хайнаня для российских туристов — невероятная дороговизна российских курортов и здравниц. А вот инфраструктура в том же Санья — более развита. В ближайшее время прямой чартер до Санья обещают жителям Владивостока.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года хабаровские турагентства высказывали большое сожаление по поводу отсутствия как прямых рейсов на Хайнань, так и чрезвычайной дороговизны курорта для россиян. Полгода спустя все эти досадные «недоразумения» были устранены и российские туристы вновь могут летать на Хайнань прямыми рейсами и отдыхать насколько позволяет кошелек — есть предложения как очень дорогие, так и весьма «бюджетные». Между тем, дальневосточники критикуют местные курорты и здравницы именно за невероятную дороговизну, неразвитую инфраструктуру и очень дорогие авиабилеты. По мнению жителей ДФО, именно эти факторы делают дальневосточные курорты неконкурентными по отношению к курортам Китая, Вьетнама и других соседей по АТР. При этом люди признают неоспоримые преимущества дальневосточной природы, уникальность различных термальных источников и лекарственных растений.

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