У ульяновских предприятий — 13 госконтрактов в сфере ВПК

Ульяновск, , 10:30 — REGNUM

В 2017 году в Ульяновской области будет вестись работа по 13 прямым госконтрактам в сфере ОПК. Такие данные были озвучены заседании военно-промышленной комиссии, которое прошло на площадке федерального научно-производственного центра «Марс», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Как отметил руководитель представительства ГК «Ростехнологии» по Ульяновской области, председатель регионального отделения Союза Машиностроителей России Сергей Ефимов, в прошлом году в выполнении государственного оборонного заказа участвовало 22 предприятия Ульяновской области.

«Всего в 2016 году сотрудники заводов региона работали над выполнением 35 прямых госконтрактов на сумму 15,862 млрд рублей. В составе коопераций ульяновские предприятия участвовали в выполнении более одной тысячи государственных контрактов. В 2017 году запланирована работа над 13 прямыми госконтрактами на сумму более 80 млрд рублей», — сообщил Сергей Ефимов.

В Ульяновской области свыше 30 тысяч человек трудится на предприятиях ОПК. «Наша общая задача заключается в том, чтобы помочь обеспечить их загрузку, а значит, и обеспечить людей стабильной работой и достойной заработной платой», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, результаты выполнения оборонного заказа на территории страны в 2016 году были рассмотрены на совещании о развитии производственных мощностей организаций ОПК для выполнения государственной программы вооружения 31 января в Кирове под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева и с участием полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича. «Результаты выполнения оборонного заказа в 2016 году свидетельствуют о том, что мы находимся на верном пути. Это касается и вооружения, и военной, и специальной техники. Здесь достигнут очень хороший уровень — порядка 99%. Это больше на 1,5%, чем было в 2015 году, и на 3% — чем было в 2014 году», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

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На прошедшей в конце январе ВПК президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас разрабатывается новая государственная программа вооружения, рассчитанная до 2025 года. В ходе её выполнения к 2020 году уровень оснащения армии и флота современными образцами вооружения и военной техники должен составить не менее 70%. «Для решения этой задачи необходима уверенная, стабильная, ритмичная работа всего оборонно-промышленного комплекса. Техника, направляемая в войска, должна в полной мере отвечать требованиям по качеству, по надёжности. И, кроме того, предприятия, выполняющие контракты, должны обеспечить ритмичные поставки в армию», — подчеркнул Владимир Путин.