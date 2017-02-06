Понедельник, 06 Февраля 2017 года
11:00:48 МСК

У ульяновских предприятий — 13 госконтрактов в сфере ВПК

Экономика
Общая сумма оборонного заказа — более 80 млрд рублей

Ульяновск, 6 февраля 2017, 10:30 — REGNUM  

В 2017 году в Ульяновской области будет вестись работа по 13 прямым госконтрактам в сфере ОПК. Такие данные были озвучены заседании военно-промышленной комиссии, которое прошло на площадке федерального научно-производственного центра «Марс», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Как отметил руководитель представительства ГК «Ростехнологии» по Ульяновской области, председатель регионального отделения Союза Машиностроителей России Сергей Ефимов, в прошлом году в выполнении государственного оборонного заказа участвовало 22 предприятия Ульяновской области.

«Всего в 2016 году сотрудники заводов региона работали над выполнением 35 прямых госконтрактов на сумму 15,862 млрд рублей. В составе коопераций ульяновские предприятия участвовали в выполнении более одной тысячи государственных контрактов. В 2017 году запланирована работа над 13 прямыми госконтрактами на сумму более 80 млрд рублей», — сообщил Сергей Ефимов.

В Ульяновской области свыше 30 тысяч человек трудится на предприятиях ОПК. «Наша общая задача заключается в том, чтобы помочь обеспечить их загрузку, а значит, и обеспечить людей стабильной работой и достойной заработной платой», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, результаты выполнения оборонного заказа на территории страны в 2016 году были рассмотрены на совещании о развитии производственных мощностей организаций ОПК для выполнения государственной программы вооружения 31 января в Кирове под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева и с участием полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича. «Результаты выполнения оборонного заказа в 2016 году свидетельствуют о том, что мы находимся на верном пути. Это касается и вооружения, и военной, и специальной техники. Здесь достигнут очень хороший уровень — порядка 99%. Это больше на 1,5%, чем было в 2015 году, и на 3% — чем было в 2014 году», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Читайте также: С 2018 года в России начнется масштабная модернизация предприятий ОПК

На прошедшей в конце январе ВПК президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас разрабатывается новая государственная программа вооружения, рассчитанная до 2025 года. В ходе её выполнения к 2020 году уровень оснащения армии и флота современными образцами вооружения и военной техники должен составить не менее 70%. «Для решения этой задачи необходима уверенная, стабильная, ритмичная работа всего оборонно-промышленного комплекса. Техника, направляемая в войска, должна в полной мере отвечать требованиям по качеству, по надёжности. И, кроме того, предприятия, выполняющие контракты, должны обеспечить ритмичные поставки в армию», — подчеркнул Владимир Путин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Юрий БаранчикПорошенко – военный преступник, и его дни сочтены
КиевУкраина Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.02.17
Власти Волгограда: Библиотеки не закрывают, а переводят в другие помещения
ВолгоградРоссия Библиотеки в России: фантазии и реальность Культура
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
МагасРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
МоскваРоссия Военные учения Политика
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
МЧС РФ проводит масштабную реформу — СМИ
МоскваРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевЗапрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Стоун призвал Трампа обнародовать документы по Сирии и Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
Марин Ле Пен пообещала «привести Францию в порядок»
ЛионФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное