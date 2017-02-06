Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту

На фоне окончания национальных каникул в КНР юань «подешевел» сразу на 50 базисных пунктов

Пекин, , 10:16 — REGNUM Согласно заявлению, опубликованному главным финансовым регулятором страны, Народный банк Китая продолжает снижать значение паритетного курса китайского юаня к американскому доллару. По состоянию на 6 февраля, курс юаня к доллару США закрепился на уровне 6,8606. Таким образом национальная валюта КНР «подешевела» еще на 50 базисных пунктов.

Согласно официальной позиции Пекина, колебания юаня могут быть вызваны окончанием национальных каникул, приуроченных к празднованию Китайского нового года. Ситуация должна стабилизироваться не позднее конца февраля, пишет «Чжунго синьвэнь».

Оптимизм коллег из КНР не разделяют европейские и американские экономисты, отмечающие, что Китай находится на грани экономической катастрофы. Теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая привела к тому, что за последний год юань «подешевел» к доллару США почти на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 3 февраля паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8556 юаней за доллар. Таким образом, ЦБ КНР укрепил национальную валюту еще на 32 базисных пункта.

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