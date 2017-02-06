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В январе ветропарки и ГЭС Эстонии резко нарастили объемы электроэнергии

Экономика
По сравнению с январем 2016 года объемы выросли на 70% и в два раза соответственно

Таллин, 6 февраля 2017, 09:57 — REGNUM  В январе 2017 года парки ветрогенераторов дочерних предприятий ГАО «Эстонская Энергия» (Eesti Energia) в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу произвели электроэнергии в объеме 21 гигаватт-час, а две гидроэлектростанции Eesti Energia в Кейла-Йоа и Линнамяэ выработали 577 мегаватт-часов возобновляемой электроэнергии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 февраля, сообщили в Eesti Energia, отметив, что это на 70% и в два раза больше соответственно к январю 2016 года. Так, в январе 2016 года ветрогенераторы произвели примерно 12,4 гигаватт-часа электроэнергии, а выработка гидроэлектростанций составила 293 мегаватт-часа.

Руководитель предприятия Eesti Energia по возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик объяснил хорошие результаты благоприятными погодными условиями: «Январю 2017 года сопутствовал порывистый, а в некоторые дни и очень сильный ветер. Поскольку у Enefit Taastuvenergia имеются парки ветрогенераторов по всей Эстонии, то выработка была хорошей при ветре с разных сторон света». Высокие показатели ГЭС объясняются более обильными осадками в сравнении с январем годовой давности.

В то же время на станциях совместного производства в Иру, Пайде и Валка объем произведенного электричества и тепловой энергии по сравнению с январем 2016 года уменьшился, поскольку погода в этом году была теплее, а нагрузка на станции совместного производства была из-за этого ниже. Точные данные произведенной электроэнергии на данных предприятиях не приводятся.

Напомним, Enefit Taastuvenergia — это предприятие, объединяющее подразделения возобновляемой энергии Eesti Energia. Предприятие Enefit Taastuvenergia управляет парками ветрогенераторов в Аулепа, Палдиски и Виртсу, а также гидроэлектростанциями в Кейла-Йоа и Линнамяэ. Кроме этого предприятие управляет Ируской электростанцией, где энергия производится из смешанных бытовых отходов и газа. В портфель предприятия входят находящиеся в Пайде и Валка станции совместного производства электричества и тепловой энергии, которые в качестве основного вида топлива используют биомассу.

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