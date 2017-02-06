Понедельник, 06 Февраля 2017 года
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Летим напрямую: Аэропорт Сочи принял первый туристический рейс из Берлина

Экономика
Борт оказался заполнен менее чем наполовину
Самолет
Иллюстрация: Basel.aero
Самолет

Краснодар, 6 февраля 2017, 09:22 — REGNUM  Первые туристы из Германии, воспользовавшиеся пакетным предложением на отдых от курорта «Роза Хутор», приземлились в аэропорту Сочи. Международная воздушная гавань приняла первый прямой пассажирский авиарейс из Берлина накануне, 5 февраля. Вместе с отдыхающими в олимпийскую столицу прибыли и представители немецких турагентств и туроператоров, которые хотят ознакомиться с инфраструктурой и возможностями горнолыжного отдыха на курорте, передает телеканал «Вести Сочи».

Полёты осуществляются в рамках программы Берлин — Сочи — Берлин, которая завершится уже 19 февраля. Пакетный тур для туристов из Германии, продажу которого в октябре прошлого года открыл курорт «Роза Хутор», включает прямой перелет, трансфер, проживание в отелях и ски-пассы.

Самолет авиакомпании Condor Airlines оказался заполнен менее чем наполовину.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе группы компаний «Базэл Аэро», рейсы из Берлина в международный аэропорт Сочи авиакомпания Condor Airlines открыла с 8 января текущего года. Регулярные рейсы из Берлина будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Прибытие в Сочи в 13:05, вылет в обратном направлении — в 14:25 мск. Полеты по маршруту будут выполняться на воздушных судах Airbus A320. Летная программа продолжится до 26 февраля 2017 года.

Кроме того, в зимнем расписании аэропорта Сочи запланировано выполнение регулярных международных рейсов в Ереван, Стамбул, Актау, Душанбе и Ташкент.

В летнем расписании 2017 года будут открыты прямые регулярные рейсы авиакомпании «Нордавиа» в Анапу и Сочи из 11 городов России, в том числе Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Воронежа, Иваново, Нижнего Новгорода, Омска, Самары, Уфы.

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