Более 300 спасателей останутся без работы в Хабаровском крае

Хабаровск, , 09:19 — REGNUM 320 специалистов Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС сократят в связи с ликвидацией организации. С 1 февраля ДВРЦ МЧС перешел в ведение Сибирского регионального центра, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Будет сокращено порядка 320 человек. Будем встречаться, разговаривать с губернатором Хабаровского края, с мэром Хабаровска, с полпредом президента в ДФО, будем пытаться трудоустроить людей», цитирует начальника Сибирского регионального центра МЧС России Сергея Диденко ИА «Амурмедиа».

Под сокращение попадут сотрудники Управления ДВРЦ, а также специалисты Центра управления в кризисных ситуациях. Не потеряют работу сотрудники авиационно-спасательного центра, Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра, в прежнем составе останутся хабаровский и камчатский спасательные центры.

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Между тем, по данным Хабаровскстата, только официально зарегистрированных безработных в Хабаровском крае, по состоянию на декабрь 2016 года, насчитывалось 36,6 тысячи человек.

Впрочем, официальная статистика редко отражает реальное положение дел.

«На сегодня, за исключением географических параметров, «цифры о Дальнем Востоке», мягко говоря, достаточно приблизительны. Где-то в число жителей включают временных работников, где-то исключают. Где-то даже покойники и экипажи кораблей, давно сменившие место работы, продолжают фигурировать в базах данных. И это по важнейшему параметру — по населению региона. Та же картина по предприятиям, по их числу, профилю, объемам инвестиций. Проще говоря, Дальний Восток медленно, но верно превращается в «неизвестную землю». Бюрократическое знание о регионе все больше входит в противоречие с тем, что граждане видят за окном», написал в своем очерке «О росте серости и дефиците белизны» хабаровский политолог, профессор Леонид Бляхер на портале Восток России.

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Ранее стало известно, что президент России уволил главу Дальневосточного регионального центра МЧС генерал-лейтенанта Александра Соловьева. Всего в Хабаровском крае работают несколько тысяч сотрудников МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы, по данным на конец 2016 года, варьировался от 3,3% до 8,1%. Больше всего безработных в ДФО приходится на Еврейскую автономную область. Ненамного отстают Якутия и Приморье.