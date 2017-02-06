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Аэропорт «Толмачево» приобрел недвижимость «Томск авиа»

Экономика
Недвижимость обошлась новосибирскому аэропорту в 23 млн рублей

Томск, 6 февраля 2017, 08:34 — REGNUM  Новосибирский аэропорт «Толмачево» приобрел на торгах недвижимость авиакомпании «Томск авиа», выставленную на продажу в рамках процедуры банкротства. Аэропорт купил одно двухэтажно административно-производственное здание площадью 2 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке площадью 4,8 тыс. кв. м и три нежилых одноэтажных здания (два склада и ангар для ремонта самолетов), информирует «Коммерсантъ».

Вся недвижимость находится на закрытой территории аэропорта и является предметом залога Россельхозбанка. Сумма сделки составила 23 млн рублей при начальной в 57,6 млн рублей.

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ООО «Авикомпания «Томск Авиа» было создано в 2006 году. Компания осуществляла региональные авиаперевозки, а ее парк насчитывал 46 воздушных судов, из которых эксплуатировались только 12 (в основном Ан-24, Ан-26, вертолеты Ми-8). С января 2015 года «Томск авиа» прекратила деятельность из-за отзыва лицензии, в марте 2016 признана банкротом с кредиторской задолженностью 486 млн рублей.

На данный момент в реестр требований кредиторов включены требования на сумму свыше 760 млн рублей. Компания пытается реализовать авиационную технику, однако на самолеты не находится покупателей, в связи с чем кредиторы предлагают сдать их на металлолом.

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