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«Нефть продолжает восхождение»

Экономика
Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 6 февраля
Нефтяная вышка
Нефтяная вышка

Москва, 6 февраля 2017, 08:26 — REGNUM  Торги по нефти 3 февраля завершились в плюсе. Цена на нефть сорта Brent повысилась на 0.2%, до $56,79. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, росту нефтяных котировок способствовали ослабление доллара США после выхода смешанных данных по американскому рынку труда, а также введения новых санкций в отношении Ирана за пуск баллистической ракеты. В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один. Санкции могут сдержать экспорт иранской нефти.

Опубликованная статистика от Baker Hughes остановила рост цен на нефть. По данным компании, за неделю, завершившуюся 3 февраля, число буровых установок в США выросло на 17 штук, до 729 единиц, нефтяных — на 17 единиц, до 583 штук, число газодобывающих установок не изменилось и составило 145 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 158 штук.

Сегодня, 6 февраля, баррель Brent стоит $56,92 (+0,22%). После 35-часовой консолидации можно отправляться к уровню $57,85. Для этого покупателям необходимо преодолеть уровень $57,24. Из-за увеличения буровых установок и запасов нефти в первой половине недели ценам повышаться будет сложно. Тем, кто торгует нефтью, нужно будет быть готовым к тому, что повышение цен будет сопровождаться резкими откатами вниз.

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