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СМИ сообщили о проблемах с поставками импортных медизделий в РФ

Экономика
В Минздраве согласились «пойти навстречу» производителям медицинских изделий

Москва, 6 февраля 2017, 08:25 — REGNUM  Некоторые виды иностранных медицинских изделий с начала текущего года не могут попасть на рынок Российской Федерации из-за задержек с оформлением необходимых документов. Причиной стало то, что по постановлению правительства РФ 2012 г. производителям, которые получали удостоверения до этого момента, следовало заменить их новым в Росздравнадзоре до конца 2016 г. Об этом сообщает в понедельник, 6 февраля, газета «Коммерсантъ».

«По данным 2-х отраслевых ассоциаций, объединяющих производителей стоматологических и импортных медизделий, от 10% до 40% продукции входящих в них компаний не успели заменить регистрационные удостоверения в Росздравнадзоре, и с 1 января часть их ассортимента запрещена к ввозу и обороту на территории РФ».

Отмечается, что в Минздраве согласились «пойти навстречу» производителям медицинских изделий. Так, разработан проект документа, продлевающего срок перерегистрации.

Однако на данный момент проект постановления находится на рассмотрении в профильном департаменте правительства.

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