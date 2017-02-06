«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»

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Торги на Мосбирже 3 февраля открылись незначительным снижением по доллару и евро. После открытия рынка рублёвые пары торговались в боковом тренде около трёх часов. После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых рубль перешёл в наступление, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Регулятор решил отложить снижение ключевой ставки из-за покупок валюты для Минфина РФ. По данным ведомства, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале ожидаются в объеме 113,1 млрд рублей. С 7 февраля по 6 марта ЦБ будет ежедневно покупать около $106 млн долларов или 6,3 млрд руб. Стоит заметить, участники рынка проигнорировали опубликованную информацию на сайте Минфина.

Ежедневные интервенции ЦБ в объёме $106 млн не окажут существенного влияния на динамику курса рубля. Что такое 106 млн долларов против торгового оборота от 3,5 до 5 млрд долларов в день? Ничто. $100 млн — это средний объем торгов за 30 минут. На курс рубля решающее влияние будут оказывать цены на нефть.

На торгах в Штатах после выхода смешанных данных по рынку труда в США и роста цен на нефть марки Brent до $57,26 курс доллара снижался до 58,74 руб., курс евро — до 63,02 руб.

Американских доллар попал под давление, так как трейдеры обратили внимание не на рост рабочих мест, а на пересмотренные показатели в сторону снижения за ноябрь и декабрь на 41 тыс., а также рост безработицы до 4,8% и снижение средней з/п до 0,1% вместо ожидавшегося роста 0,3%.

Сегодня, 6 февраля, баррель Brent стоит 56,88 (+0,13%). Понедельник — день противоречивый. Цена в этот день чаще движется против пятницы. Если на торгах в Европе рост нефтяных котировок продолжится, курс доллара двинется к минимуму 58,56 руб. от 2 февраля, курс евро — к 62,32 руб. После пробоя уровня 58,50 руб. продавцам откроется дорога к уровню 56,90 руб. Первый значимый уровень, от которого стоит начитать покупать доллары.