Приморье получило 16 тыс. заявок на дальневосточные гектары

Владивосток, , 08:17 — REGNUM В Приморье, на 6 февраля, переданы в пользование 2,2 тысячи так называемых дальневосточных гектаров. Аналогичное число заявок жители России направили краевым специалистам только за минувшие выходные. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM озвучили в региональном департаменте земельных и имущественных отношений.

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Согласно последним данным, начиная с 1 июня, по программе выделения земельных участков на Дальнем Востоке почти 16 тысяч заявок получил Приморский край, из них на третьем этапе, то есть с 1 по 6 февраля, было подано свыше 4 тысяч заявок, за минувшие выходные дни — свыше 2 тысяч заявок.

На текущий момент более 5 тысяч обращений находятся на рассмотрении у специалистов, 2,2 тысячи приморских гектаров переданы в пользование.

Наибольшую активность в желании получить земельные участки на территории Приморского края по-прежнему проявляют жители центральной части России и Урала. Большое количество заявок поступает также из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского края, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска и субъектов Дальневосточного федерального округа.

«Большинство жителей России планируют использовать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и сельское хозяйство. Небольшой собственный бизнес в Приморье планируют создать около 5% заявителей: они берут сразу несколько гектаров на всю семью или же оформляют коллективную заявку», — прокомментировали в краевом департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край на всероссийском этапе реализации программы оказался самым востребованным регионом Дальнего Востока. По данным на минувшую пятницу, 3 февраля, на Приморье пришлось свыше 30% заявлений, причём половину поступивших заявок оформили сами жители субъекта. На втором месте по числу обращений следует соседний Хабаровский край, затем идут Якутия и Сахалинская область.

В Минвостокразвития РФ сообщили, что чаще всего жители России планируют использовать дальневосточные гектары под жилищное строительство — около 28%. Сельскохозяйственное использование — растениеводство, пчеловодство, животноводство и другие виды аграрной деятельности — интересует 17,5% заявителей. Рекреационная деятельность и отдых — 7%.