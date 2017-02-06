Китайский рынок стали еще не оправился от праздников

Эксперты считают, что в целом, рынок ждет стабилизация, однако тенденции не равномерны

Пекин, , 04:54 — REGNUM По прошествии длительных новогодних праздников, китайский внутренний рынок стали еще не полностью активизировался. В частности, далеко не все игроки вернулись на рынок. Однако, уже влившиеся в работу игроки держат стабильную цену, сообщает 6 февраля «Жэньминь жибао».

Согласно самому свежему рыночному исследованию крупнейших китайских специалистов, после длительных праздников, за короткие два рабочих дня, внутренний рынок еще не успел прийти в норму. В настоящий момент, внутренние индексы на рынке стали достигли 129,11 пунктов. За пару дней мизерный рост составил всего 0,02%. При этом, с точки зрения видов продукции, тенденции разнятся: на фоне сильной ценообразовательной политики, строительная сталь показала небольшой рост, в то время как падение сталепрокатных фьючерсов привело к небольшому снижению ценовых показателей стали горячей прокатки.

Как заявляет агентство, рынок не ощущает на себе давления излишков товарных запасов.

Кроме того, согласно анализу, на рынке строительной стали после нормализации произойдет небольшое укрепление. В Чжэньчжоу, Тайюане и на ряде других рынков цена за тонну может вырасти на 80 — 150 юаней, при этом в Наньцзине и Гуанчжоу — наоборот, вероятно, цена немного упадет. Тем не менее, рынок ожидает стабилизация

Напомним, что ранее Китайская ассоциация чугуна и стали опубликовала доклад, согласно которому в 2017 году Китай сохранит высокий уровень производства чугуна и стали при снижении экспорта, в связи с чем серьезного изменения цен на рынке не предвидится.

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