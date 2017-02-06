Инфляция в Амурской области за 2016 год составила 5%

На территории дальневосточного региона рост цен наблюдался во всех категориях товаров

Благовещенск, , 03:54 — REGNUM В Амурской области потребительские цены на товары и услуги за 2016 год выросли на 5%. Доминирующее влияние на указанный индекс оказало удорожание группы непродовольственных товаров — 7,1%, продовольственные товары выросли в цене на 3,7%. Такие цифры указаны в публикации об итогах социально-экономического положения субъекта за 2016 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В большей степени среди продуктов питания подорожало сливочное масло, его стоимость в прошлом году выросла на 30,4%. Гречка выросла в цене на 23,5%, овсяные хлопья «Геркулес» — 21%, солёные и копчёные продукты из рыбы — 18,9%, овощные консервы для детского питания — 17,2%, оливковое масло и йогурт — 15,8%, перец чёрный горошком — 15,7%. Стоимость перловки, сметаны и нежирного творога выросла на 12,9% — 15,1%.

Цены на чеснок выросли на 43,4%, сухофрукты — 10,1%, лимоны — 9,6%, апельсины — 9,4%.

Алкогольные напитки с начала 2016 года подорожали на 5,9%. Стоимость шампанского выросла на 8,6%, пива — 7,8%, водки — 5,7%.

Вместе с тем среди продуктов питания в минувшем году на 14,2% подешевел рис, на 13,8% — охлаждённая и мороженая разделанная рыба лососевых пород, на 9% — пшено, на 8% — подсолнечное масло, на 2,9% — куриные окорочка.

Цены на плодовоовощную продукцию снизились на 4,6%. Стоимость капусты упала на 32,2%, огурцы подешевели на 18,1%, морковь — 10,9%, лук — 10,7%, картофель — 9,8%, помидоры — 7,9%.

Стоимость минимального набора продуктов питания на конце декабря 2016 года в Амурской области составила 4 297,86 рублей и увеличилась с начала года на 0,2%.

Кроме того, автомобильный бензин за год подорожал на 3,2%, тарифы и услуги — 3,2%, проезд в купейном вагоне поезда дальнего следования — 41,9%, проезд в междугородном автобусе — 14,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в другом регионе Дальнего Востока — на территории Еврейской автономной области — за 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 106,7%. Стоимость минимального набора продуктов питания на конец года выросла на 3,2% и составила 4 607,65 рублей. Продовольственные товары за минувший год подорожали на 5,6%.