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Китай ответит строгими санкциями за незаконную финансовую деятельность

Экономика
Суровые меры будут применяться к подпольным банкирам и манипуляторам на фондовых рынках

Пекин, 6 февраля 2017, 02:59 — REGNUM  Китай будет сурово карать любого вовлечённого в незаконную финансовую деятельность. Пристальное внимание властей к подпольным банкам и биржевым спекулянтам началось после серии скандалов, передает 5 февраля South China Morning Post.

«В соответствии с требованиями центрального правительства с целью профилактики финансовых рисков, строгому наказанию будут подвержены все уличенные в нелегальном сборе общественных вкладов, мошенничестве и других экономических преступлениях, вроде создания финансовых пирамид, подпольных банков и отмывания денег», — приводит газета цитату из материала информационного агентства «Синьхуа»

Государство также ужесточит наказание за такие преступления в сфере безопасности, как рыночные спекуляции, инсайдерская торговля, дезинформация и уход от налогов.

Также упоминается о ряде недавних скандалов, включая крупнейший в истории Китая случай онлайн-мошенничества по схеме равноправного кредитования Ezubao. Сумма, вовлеченная в схему, составила 8,73 млрд. долларов.

Кроме того, в январе этого года был заключен под стражу китайский управляющий хеджевым фондом Сю Сян, задержанный по обвинению в причастности к обвалу китайского фондового рынка в 2015 году вследствие финансовых манипуляций.

Судом Шаньдуна было установлено, что Сю в сговоре с высшим руководством тринадцати компаний получал огромную прибыль посредством использования инсайдерской информации, манипулируя биржевыми курсами в период с 2010 по 2015 годы.

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Экономика Китая
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