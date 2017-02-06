Из Крыма – на бесплатный хабаровский гектар

Хабаровск, , 02:49 — REGNUM За первые дни действия третьего этапа федерального закона «О дальневосточном гектаре» в Хабаровском крае зарегистрировано почти 600 заявок на получение бесплатного гектара, передает корреспондент ИА REGNUM.

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598 заявок пришли уже в первые дни действия третьего этапа закона — теперь бесплатную землю могут получить все желающие. Дальневосточная земля интересует жителей Крыма, Дагестана, Санкт-Петербурга — только за 1 февраля из этих регионов подано 29 заявок. Всего, по данным регионального правительства, подано 6315 заявок на гектары в Хабаровском крае.

Заявки поступают из Иркутской области, Марий Элла, Оренбурга и Ростовской области, сообщило ИА Амурмедиа.

Однако не все желающие землю получат. 1888 заявителям пришли отказы. Из 6315 заявок одобрено только 4427.

Между тем, общая площадь территорий Хабаровского края, доступных для предоставления в рамках федерального закона, составляет почти 38 миллионов гектаров. Таким образом, в одном только Хабаровском крае свободными и невостребованными остаются на сегодняшний день 37 миллионов 995 тысяч 573 гектара.

К оптимистичным прогнозам властей по поводу резкого увеличения населения Дальнего Востока в результате действия закона о гектаре социологи относятся скептически.

«То, что 2 миллиона человек изъявили желание поехать на Дальний Восток, вовсе не значит, что они после этого туда поедут. Хотеть получить гектар и получить его — это две разные вещи. Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Это ведь треть населения дальневосточного региона. Главное, чтобы под все эти гектары была создана соответствующая инфраструктура», — считает член Общественной палаты по развитию гражданского общества Юрий Березутский.

«У людей за Уралом очень смутное представление о Дальнем Востоке. Почему-то местные жители, которые адаптированы к нашим условиям, не спешат брать гектары. В наш регион едут, конечно, но трудовые мигранты. Они приезжают за заработком, а потом уезжают. Сомнительно, что много жителей из западных регионов сюда переедет. Кто-то, конечно, приедет, но на какие-то безумные цифры рассчитывать не стоит», — считает доктор социологических наук Николай Байков.

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ИА REGNUM сообщало, что за первые сутки действия третьего, общероссийского, этапа закона о дальневосточном гектаре жители России подали 2,5 тысячи заявок на получение бесплатных земельных участков в регионе. Преимущественно это жители Москвы и Московской области. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область. Жителей западных регионов интересуют в основном Приморье, Хабаровский край и Якутия. Получить бесплатные дальневосточные земли больше стремятся мужчины в возрасте 18 — 40 лет.