Китай настроен экономически подкрепить статус морской державы

Пекин, , 01:22 — REGNUM Китай выпустил свой первый стратегический план по развитию и охране территорий, направленный на защиту пахотных земель и островов, сообщает China Daily 5 февраля.

План, выпущенный Госсоветом в субботу призван сохранить к 2030 году 121 миллион гектар земель пахотном состоянии.

Согласно плану, городские территории не должны занимать более чем 116 700 кв. км земельного пространства. Также предполагается, что страна создаст 80 млн гектар современных фермерских угодий и сделает пригодной для пользования 940 000 кв. км эродированной почвы.

План также призван усилить восстановление экологии на островах, служащих ключевыми точками территориальных морей Китая, а также осуществить развитие необитаемых островов в соответствии с современными экологическими стандартами.

Кроме того, планируется развить туристические проекты на отдаленных островах, что должно, как сообщает газета, стимулировать рост экономики страны.

Китай надеется создать от десяти до двадцати демонстрационных зон в течение тринадцатого пятилетнего плана, который завершится в 2020 году, чтобы опробовать на практике политику «экономики мирового океана». К 2030 году, согласно плану, страна еще ближе подберется к статусу морской державы.

Китаю принадлежит более 11 000 островов. Начиная с 2010 года, государство вложило в восстановление поврежденных островов почти 2,6 млрд юаней из республиканского бюджета, порядка 2,6 млрд юаней из местных бюджетов и 300 млн юаней корпоративных инвестиций. В общей сложности, деньги были выделены на 169 проектов. План также предполагает улучшение качества воды в реках и озерах до соответствия 75% водных запасов нормам питьевой воды.

Напомним, что Китай имеет ряд территориальных споров за право пользования островами. Так, не утихают противоречия в Южно-Китайском море между Китаем и Филиппинами за острова Спратли, а также споры с Японией за архипелаг Дяоюйдао в Восточно-Китайском море.