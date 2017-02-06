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Салехи: В Иран поступит еще 149 тонн природного урана

Экономика
Весь уран получен в соответствии с ядерным соглашением

Тегеран, 6 февраля 2017, 01:16 — REGNUM  Вице-президент Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявил, что в ближайшее время в Иран поступит 149 тонн природного урана — оставшаяся часть партии, соглашение о которой было получено при содействии МАГАТЭ в 2015 году, передает Associated Press 6 февраля.

По словам Салехи, с начала 2016 года в Иран уже поступило 210 тонн урана, предназначенного для низкого обогащения и использования в энергетике, весь поступивший уран получен в соответствии с ядерным соглашением.

Ядерная программа Ирана существует еще с конца 1950-х годов и включает в себя, прежде всего, заводы по низкому обогащению урановой руды и строительство атомных электростанций. По высокообогащенному урану, который может быть использован в ядерном оружии, Иран обязался постепенно сворачивать программы — в соответствии с ядерной сделкой, заключенной 15 июля 2015 года.

Напомним, по условиям ядерной сделки, Иран и шесть «контролирующих» стран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана. Однако на данный момент сделка под угрозой — Иран проводит испытания баллистических ракет, а санкции против Ирана не отменяются, а ужесточаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: Трамп не готов отменить ядерную сделку с Ираном

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Ядерная программа Ирана
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