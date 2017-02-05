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Deutsche Bank извинился перед акционерами

Экономика
«Поведение» банка привело к миллиардным убыткам

Берлин, 5 февраля 2017, 00:36 — REGNUM  Генеральный директор Deutsche Bank извинился перед акционерами и вкладчиками за «поведение» банка, которое привело к миллиардным убыткам, передает Associated Press 5 февраля.

В заявлении от имени генерального директора банка Джона Краяна, опубликованном в газетах Frankfurter Allgemeine Zeitung и Süddeutsche Zeitung, гендиректор признает, что действия банка «не только стоили нам денег, но и подорвали нашу репутацию и доверие».

«Комитете по управлению и банковское руководство в целом будет делать все, что в наших силах, чтобы такие случаи больше не повторялись», — обещает Краян.

Напомним, в декабре Deutsche Bank пошел с Департаментом юстиции США на соглашение об урегулировании в размере $7,2 млрд для прекращения дела о непрозрачных облигациях по ипотечному кредитованию в 2005—2007 годах. Deutsche Bank закончил год в минусе — убытки банка в 2016 году составили 1,4 млрд евро ($1,5 млрд).

А уже в январе стало известно о штрафе, который Финансовые органы США и Великобритании был выписан банку за «отмывание денег из России» — Deutsche Bank должен заплатить регуляторам $629 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов

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