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Пилотный проект «умной энергетики» стартует в этом году в Севастополе

Экономика
Проект рассчитывают реализовать до 2018 года, на него выделено 113 миллионов рублей
Алексей Чалый
Иллюстрация: Севастопольский государственный университет
Алексей Чалый

Севастополь, 4 февраля 2017, 16:10 — REGNUM  Пилотный проект «EnergyNet» по запуску новых технологий на электросетях в Севастополе развернется на трех площадках: в Байдарской долине, в Инкермане и селе Верхнесадовое, заявил куратор проекта, депутат заксобрания города Алексей Чалый, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Один район — в Байдарской и Варнаутской долинах и селах ЮБК — является отделенным от города, в нем используются преимущественно воздушные сети. Инкерман — также изолированный район, — в котором исключительно кабельные сети. Выделенная часть села Верхнесадовое не имеет связи с системой Севастополя и его электроснабжение происходит их Крыма», — описал он площадки, подходящие для демонстрации работы будущих цифровых подстанций.

Севастополь и Калининград выбраны для реализации проекта комплексного внедрения в энергетику «умных сетей» (smart grid) в рамках «дорожной карты» EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

Межрегиональная рабочая группа планирует рассмотреть возможность запуска севастопольского проекта в апреле, со сроком реализации в течение 2017−2018 годов. Аналогичный проект стартовал в Калининграде.

По словам Чалого, реализация проекта означает появление сетей нового качества, которые позволят потребителям получать электроэнергию с минимальными затратами. Новые технологии должны обеспечить три главных условия: надежность энергопоставки, качество (отсутствие скачков напряжения) и доступность электрических сетей для потребителей. Технология также позволит сократить общее число аварий в энергохозяйстве.

Он отметил, что в случае успеха проекта в Севастополе опробованные новые технологии, могут стать основой нового стандарта для России.

«На эти три площадки выделено 113 млн рублей три млрд рублей, — сказал Чалый. — Для того, чтобы полностью модернизировать энергосистему Севастополя, по оценке Россетей, нужно 7,8 млрд рублей». При внедрении технологий «EnergyNet», добавил куратор проекта, стоимость работ уменьшится на четверть, а надежность сети будет выше, потери меньше.

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