Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из ЕС из-за птичьего гриппа

Москва, , 12:51 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) запретила поставку мяса птицы и других продуктов птицеводства из европейских стран, где отмечены вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована в хозяйствах птицеводства Швеции, Германии, Нидерландов, Австрии, Италии, Франции, Греции, Чехии, Венгрии, Болгарии, Великобритании, Польши, Рымынии, Словакии, Хорватии.

Из этих стран запрещено ввозить мясо птицы, готовую мясную продукцию и других птицеводческих товаров, которые содержат в себе продукты птицепереработки. Также запрещено ввозить в Россию бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.