Российские интернет-компании поддержали законопроект об онлайн-кинотеатрах

Москва, , 05:51 — REGNUM Российские интернет-компании в целом поддержали инициативу о регулировании работы онлайн-кинотеатров, но предложили со своей стороны перечень поправок к законопроекту, сообщает газета «Ведомости».

По информации издания, онлайн-кинотеатр Ivi.ru, компании «Яндекс» и Mail.ru Group, Российская ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и ассоциация «Интернет-видео» составили таблицу поправок, которые уже поступили в комитет Госдумы по информационной политике и должны будут обсуждаться в ближайшее время.

В частности, по данным источников издания, представители интернет-отрасли выступили с предложением вывести из-под действия нормы российские проекты, чтобы они могли получать иностранные инвестиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 13 января приняла в первом чтении законопроект о правовом статусе онлайн-кинотеатров. Документ предусматривает, в частности, что с 1 июня 2017 года доля иностранного участия в аудиовизуальных сервисах с профессиональным контентом не должна будет превышать 20%. Парламентарии намерены существенно доработать законопроект ко второму чтению.

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