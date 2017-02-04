Доллар вырос, евро замер, рубль — лучше всех

На мировых рынках доллар вырос, в России — потерял в цене

Нью-Йорк, США, , 01:47 — REGNUM На международных валютных торгах наметился рост доллара — американская валюта показала рост по отношению к основным конкурентам, передает Associated Press 4 февраля.

За день торгов доллар вырос по курсу до 112,96 иен с 112,70 иен. Евро незначительно упал по отношению к доллару — до $1,0765 по сравнению с $1,0764 днем ранее.

А вот по отношению к российскому рублю доллар сильно потерял в цене — курс доллара, установленный ЦБ РФ на 4 февраля, составляет 59,3137 рублей (-0,67 копеек). Курс евро на сегодня — 63,8156 рублей (-0,91 копейка).

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